Ламін Ямаль розповів, що для нього важливіше, ніж Кубок світу

Ліонель Мессі та Ламін Ямаль. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Атакувальний півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямаль вперше висловив свою думку щодо фінального матчу Кубка світу. "Червона фурія" забила єдиний гол у додатковий час. Лідер команди став чемпіоном у 19 років.

Ламін Ямаль запам'ятав не тільки сам матч, а й подальшу розмову з Ліонелем Мессі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Молодий Ламін Ямаль не зміг стати головним героєм фіналу Мундіалю. Він провів на ЧС-2026 сім матчів, у яких забив один гол та зробив одну результативну передачу. Найбільше з фінального поєдинку футболіст "Барселони" запам’ятав розмову з легендарним аргентинцем.

Ламін Ямаль та Ліонель Мессі після фіналу ЧС-2026. Фото: Reuters

Що Мессі сказав Ямалю

Лідер збірної Іспанії ще декілька років тому й уявити собі не міг, що зіграє у фіналі чемпіонату світу проти Ліонеля Мессі. Ламін Ямаль вийшов переможцем із цього протистояння і підняв над головою головний трофей у футболі. Незадовго до цього він обійняв засмученого аргентинця, після чого гравці кілька хвилин про щось розмовляли.

"Це найкращий футболіст в історії. Я хотів висловити йому свою повагу. А він відповів, що я маю йти своїм шляхом, і що майбутнє належить мені та футболістам нашого покоління. Ці слова для мене навіть важливіші, ніж медаль на шиї", — заявив Ламін Ямаль.

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