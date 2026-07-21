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Главная Спорт Ламин Ямаль поделился впечатлением от игры против Месси в финале Кубка Мира

Ламин Ямаль поделился впечатлением от игры против Месси в финале Кубка Мира

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Дата публикации 21 июля 2026 15:53
Ламин Ямаль рассказал, что для него важнее, чем Кубок Мира
Лионель Месси и Ламин Ямаль. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Атакующий полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль впервые поделился мнением о финальном поединке Кубка Мира. "Красная фурия" забила единственный гол в экстра-тайме. Лидер команды стал чемпионом в 19 лет. 

Ламин Ямаль запомнил не только сам поединок, но и последующий разговор с Лионелем Месси, сообщают Новини.LIVE со ссылкой Marca

Молодой Ламин Ямаль не смог стать главным героем финала Мундиаля. Он провел на ЧМ-2026 семь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Больше всего из финального поединка футболист "Барселоны" запомнил разговор с легендарным аргентинцем. 

Ламин Ямаль и Лионель Месси
Ламин Ямаль и Лионель Месси после финала ЧМ-2026. Фото: Reuters

Что Месси сказал Ямалю 

Лидер сборной Испании еще несколько лет назад и представить себе не мог, что сыграет в финале чемпионата мира против Лионеля Месси. Ламин Ямаль вышел победителем из этого противостония и поднял над головой главный трофей в футболе. Незадолго до этого он обнял расстроенного аргентинца, после чего игроки несколько минут о чем-то говорили. 

"Это лучший футболист в истории. Я хотел выразить ему свое уважением. А он ответил, что я должен идти своим путем, и что будущее принадлежит мне и футболистам нашего поколения. Эти слова для меня даже важнее, чем медаль на шее", — заявил Ламин Ямаль. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о решении ФИФА отменить дисквалификацию Леандро Паредеса за драку с испанскими игроками. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сделал большую ставку на сборную Аргентины перед финалом Кубка Мира. 

Лионель Месси Сборная Испании по футболу Ламин Ямал
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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