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Главная Спорт ФИФА отменила красную карточку игрока сборной Аргентины после финала ЧМ

ФИФА отменила красную карточку игрока сборной Аргентины после финала ЧМ

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Дата публикации 21 июля 2026 12:37
ФИФА отменила дисквалификацию Паредеса после финала ЧМ
Леандро Паредес спорит с судьей. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Международная федерация футбола не будет наказывать футболиста сборной Аргентины по итогам финала ЧМ-2026. Один из футболистов "альбиселесте" принял участие в драке с игроками из Испании. Сразу после этого он получил красную карточку. 

Леандро Паредес сможет сыграть за Аргентину уже в следующем матче, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста BBC Sport Дэйла Джонсона. 

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины получился эмоциональным и бескомпромиссным. Футболисты грубо играли друг против друга, часто нарушали правила, а после финального свистка на поле даже возникла драка.  

Леандро Паредес
Драка с участием Паредеса и Гави. Фото: Reuters

Последствия для Паредеса 

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес после финального свистка выяснял отношения сразу с несколькими испанскими футболистами. Запасного игрока "красной фурии" Гави он даже повалил на газон во время потасовки. В итоге арбитр удалил аргентинца после матча по итогам ряда этих инцидентов. 

Однако спустя сутки после финального поединка в ФИФА приняли решение не дисквалифицировать Леандро Паредеса. Сам аргентинец объяснял собственное поведение трещиной в ребре, из-за которой он чувствовал сильную боль и потерял контроль над эмоциями. 

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Сборная Аргентины по футболу ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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