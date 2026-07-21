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Головна Спорт ФІФА скасувала червону картку гравця збірної Аргентини після фіналу ЧС

ФІФА скасувала червону картку гравця збірної Аргентини після фіналу ЧС

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 12:37
ФІФА скасувала дискваліфікацію Паредеса після фіналу ЧС
Леандро Паредес сперечається з арбітром. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародна федерація футболу не буде застосовувати санкції до футболіста збірної Аргентини за підсумками фіналу ЧС-2026. Один із гравців "альбіселесте" взяв участь у бійці з гравцями збірної Іспанії. Відразу після цього він отримав червону картку.

Леандро Паредес зможе зіграти за Аргентину вже в наступному матчі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста BBC Sport Дейла Джонсона.

Фінал чемпіонату світу між збірними Іспанії та Аргентини виявився емоційним та безкомпромісним. Футболісти грубо грали один проти одного, часто порушували правила, а після фінального свистка на полі навіть спалахнула бійка.

Леандро Паредес
Бійка за участю Паредеса та Гаві. Фото: Reuters

Наслідки для Паредеса

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес після фінального свистка з'ясовував стосунки одразу з кількома іспанськими футболістами. Запасного гравця "червоної фурії" Гаві він навіть повалив на газон під час сутички. У підсумку арбітр вилучив аргентинця після матчу через низку цих інцидентів.

Однак через добу після фінального поєдинку у ФІФА ухвалили рішення не дискваліфікувати Леандро Паредеса. Сам аргентинець пояснював свою поведінку тріщиною в ребері, через яку він відчував сильний біль і втратив контроль над емоціями.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, скільки грошей втратив Конор Макгрегор через невдалу ставку на матч Іспанія — Аргентина.

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Збірна Аргентини з футболу ФІФА ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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