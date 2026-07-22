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Главная Спорт Аргентинским игрокам могут запретить въезд в Англию

Аргентинским игрокам могут запретить въезд в Англию

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 12:05
Игрокам сборной Аргентины могут запретить въезд в Великобританию
Эмилиано Мартинес и Энцо Фернандес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Выступление сборной Аргентины на ЧМ-2026 вызвало бурные обсуждения в среде болельщиков и экспертов. Одним из скандальных эпизодов стало празднование подопечными Лионеля Скалони победы над Англией. Это произошло после финального свистка в полуфинале Мундиаля. 

Аргентинские футболисты развернули прямо на поле политический баннер, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Transfer News Live

Полуфинал ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной оказался богат не только на футбольные события, но и на скандалы. "Альбиселесте" одержали волевую победу со счетом 2:1, после чего некоторые футболисты вынесли на поле плакат с написанным от руки слоганом "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". Речь о территории, которую в 1982 году военным путем захватила Англия. 

Последствия для сборной Аргентины 

Вскоре после полуфинального матча многие болельщики, а также некоторые политические силы призвали наказать подопечных Лионеля Скалони, однако ФИФА отказалась карать аргентинцев за этот инцидент. Британский политик Найл Гардинер призвал лишить рабочих виз аргентинских футболистов, которые участвовали в акции. 

Гардинер считает безосновательной реакцию ФИФА на поведение аргентинцев. Он считает, что если молчат футбольные органы, то с инцидентом должны разобраться сами британцы. По мнению политика, тем футболистам, которые своим поведение оскорбили Англию, не место в этой стране. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, на каких условиях киевское "Динамо" сумело подписать одного из самых перспективных украинских игроков. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Зинедин Зидан назвал футболистов, которые приятно его удивили во время чемпионата мира. 

Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу Энцо Фернандес
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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