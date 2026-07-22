В Карпатах назвали детали трансферы Сыча в Динамо

Алексей Сыч в "Динамо" и "Карпатах". Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Перспективный защитник Алексей Сыч подписал контракт с киевским "Динамо". Львовские "Карпаты" получили за игрока 1 млн евро. Столичный клуб согласился на компромисс при организации этого трансфера.

При определенном стечении обстоятельств Сыч может вернуться в "Карпаты", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамо Киев от Шурика".

Накануне старта кампании 2026/27 киевское "Динамо" продолжает усиливать состав. Игроком столичного клуба стал многообещающий 25-летний защитник Алексей Сыч. "Карпаты" навязали "бело-синим" выгодные для себя условия этого перехода.

Детали трансфера Сыча в "Динамо"

Львовский клуб получил за своего игрока 1 млн евро. При этом киевляне гарантировали "Карпатам" еще 50% от суммы последующей продажи футболиста в другой клуб.

В случае, если "бело-синие" захотят избавиться от защитника, у "Карпат" будет право первоочередной покупки Алексея Сыча. Причем львовяне будут должны заплатить за него ту же сумму, которую получили от киевского "Динамо".

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