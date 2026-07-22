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Главная Спорт Динамо пригласило звезду Карпат: стали известны детали трансфера

Динамо пригласило звезду Карпат: стали известны детали трансфера

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 10:36
В Карпатах назвали детали трансферы Сыча в Динамо
Алексей Сыч в "Динамо" и "Карпатах". Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Перспективный защитник Алексей Сыч подписал контракт с киевским "Динамо". Львовские "Карпаты" получили за игрока 1 млн евро. Столичный клуб согласился на компромисс при организации этого трансфера. 

При определенном стечении обстоятельств Сыч может вернуться в "Карпаты", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамо Киев от Шурика". 

Накануне старта кампании 2026/27 киевское "Динамо" продолжает усиливать состав. Игроком столичного клуба стал многообещающий 25-летний защитник Алексей Сыч. "Карпаты" навязали "бело-синим" выгодные для себя условия этого перехода. 

Детали трансфера Сыча в "Динамо" 

Львовский клуб получил за своего игрока 1 млн евро. При этом киевляне гарантировали "Карпатам" еще 50% от суммы последующей продажи футболиста в другой клуб. 

В случае, если "бело-синие" захотят избавиться от защитника, у "Карпат" будет право первоочередной покупки Алексея Сыча. Причем львовяне будут должны заплатить за него ту же сумму, которую получили от киевского "Динамо". 

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Зинедина Зидана, который назвал игроков, которые впечатлили его на Кубке Мира. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Ламин Ямаль назвал то, что для него оказалось важнее чемпионской медали Мундиаля. 

Динамо Карпаты Львов Алексей Сыч
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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