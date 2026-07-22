У Карпатах оприлюднили подробиці трансферу Сича до Динамо

Олексій Сич у Динамо та Карпатах. Фото: пресслужба Динамо. Колаж: Новини.LIVE

Перспективний захисник Олексій Сич підписав контракт із київським "Динамо". Львівські "Карпати" отримали за гравця 1 млн євро. Столичний клуб пішов на компроміс під час організації цього трансферу.

За певних обставин Сич може повернутися до "Карпат", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Динамо Київ від Шурика".

Напередодні старту сезону 2026/27 київське "Динамо" продовжує підсилювати склад. Гравцем столичного клубу став багатообіцяючий 25-річний захисник Олексій Сич. "Карпати" нав’язали "біло-синім" вигідні для себе умови цього переходу.

Деталі трансферу Сича в "Динамо"

Львівський клуб отримав за свого гравця 1 млн євро. При цьому кияни гарантували "Карпатам" ще 50% від суми подальшого продажу футболіста в інший клуб.

У разі, якщо "біло-сині" захочуть позбутися захисника, "Карпати" матимуть право першочергового викупу Олексія Сича. Причому львів'яни повинні будуть заплатити за нього ту саму суму, яку отримали від київського "Динамо".

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