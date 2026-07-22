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Головна Спорт Динамо запросило зірку Карпат: стали відомі подробиці трансферу

Динамо запросило зірку Карпат: стали відомі подробиці трансферу

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 10:36
У Карпатах оприлюднили подробиці трансферу Сича до Динамо
Олексій Сич у Динамо та Карпатах. Фото: пресслужба Динамо. Колаж: Новини.LIVE

Перспективний захисник Олексій Сич підписав контракт із київським "Динамо". Львівські "Карпати" отримали за гравця 1 млн євро. Столичний клуб пішов на компроміс під час організації цього трансферу.

За певних обставин Сич може повернутися до "Карпат", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Динамо Київ від Шурика".

Напередодні старту сезону 2026/27 київське "Динамо" продовжує підсилювати склад. Гравцем столичного клубу став багатообіцяючий 25-річний захисник Олексій Сич. "Карпати" нав’язали "біло-синім" вигідні для себе умови цього переходу.

Деталі трансферу Сича в "Динамо"

Львівський клуб отримав за свого гравця 1 млн євро. При цьому кияни гарантували "Карпатам" ще 50% від суми подальшого продажу футболіста в інший клуб.

У разі, якщо "біло-сині" захочуть позбутися захисника, "Карпати" матимуть право першочергового викупу Олексія Сича. Причому львів'яни повинні будуть заплатити за нього ту саму суму, яку отримали від київського "Динамо".

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Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Зінедіна Зідана, який назвав гравців, які вразили його на Кубку світу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ламін Ямаль назвав те, що для нього виявилося важливішим за чемпіонську медаль Мундіалю.

Динамо Карпати Львів Олексій Сич
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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