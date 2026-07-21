Динамо втратило через травми Вівчаренка та Мунгенге

Костянтин Вівчаренко та П’єр Мунгенге. Фото: пресслужба Динамо. Колаж: Новини.LIVE

Напередодні старту сезону 2026/27 у чемпіонаті України київське "Динамо" втратило одразу двох гравців. Новачок команди П'єр Мунгенге отримав травму. Основний захисник Костянтин Вівчаренко також вибув зі складу.

Один із цих гравців повернеться на поле лише через кілька місяців, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Захисник збірної України Костянтин Вівчаренко отримав травму коліна в єврокубковому матчі проти "Універсітаті". Обстеження показало, що 24-річному футболістові знадобиться операція. Це означає, що він повернеться до гри не раніше, ніж через декілька місяців. Не виключено, що Вівчаренко знову зможе грати лише наприкінці року.

Інші втрати "Динамо"

Також київський клуб не зможе розраховувати на П'єра Мунгенге. У французького нападника, який лише нещодавно підписав контракт із "біло-синіми", м'язова травма. Терміни його повернення на поле поки що невідомі.

Зате вже підтвердилася інформація про те, що колумбійський півзахисник Анхель Торрес більше не гратиме за "Динамо". Він уже покинув український клуб. Причиною такого рішення з боку керівництва киян стала непрофесійна поведінка та ставлення футболіста до роботи.

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