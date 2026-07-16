Динамо вийшло до другого раунду кваліфікації ЛЄ після драматичної серії пенальті

Матч "Університатя Клуж" — "Динамо". Фото: "Динамо"



Київське "Динамо" подолало перший раунд кваліфікації Ліги Європи, здолавши румунську "Університатю Клуж" лише в серії післяматчевих пенальті. Основний і додатковий час зустрічі завершилися без забитих м'ячів.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" вибороло путівку до наступного раунду

Команда Ігоря Костюка активно розпочала матч і вже на старті створила кілька небезпечних моментів. Найкращий шанс до перерви мав Матвій Пономаренко, який після розіграшу стандарту влучив у поперечину. Також небезпечно пробивав Олександр Піхальонок, однак воротар господарів парирував його дальній удар.

На 15-й хвилині кияни навіть відкрили рахунок, коли після подачі Піхальонка відзначився Богдан Редушко. Однак після перегляду епізоду арбітри зафіксували офсайд, і гол було скасовано.

У другому таймі "Динамо" продовжило володіти ініціативою. Назар Волошин, Пономаренко, Редушко та Віталій Буяльський регулярно загрожували воротам румунського клубу, однак реалізувати свої моменти українській команді не вдалося. Водночас "Університатя" також відповіла кількома небезпечними атаками, але Руслан Нещерет неодноразово рятував свою команду.

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Безгольовий рахунок зберігся після 90 хвилин, тому матч перейшов в овертайм. У додатковий час команди діяли значно обережніше, хоча господарі мали шанс вирвати перемогу, але Руслан Нещерет упевнено впорався з ударом Кіпчу.

Долю протистояння визначила серія пенальті. Румуни реалізували лише два удари з чотирьох: Нещерет відбив удар Кодрі, а Кіпчу пробив вище воріт. У складі "Динамо" свої спроби реалізували Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Пономаренко та Джастін Лонвейк, які принесли киянам перемогу в серії з рахунком 4:2.

Таким чином "Динамо" успішно подолало стартовий раунд кваліфікації Ліги Європи й у наступному раунді протистоятиме грецькому ПАОКу.

"Університатя Клуж" — "Динамо" Київ — 0:0 (пен. 2:4) Перший матч — 0:0.

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