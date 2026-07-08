Костюк повідомив про серйозні кадрові втрати Динамо перед єврокубками

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні першого матчу 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської "Університаті Клуж". Через травми та пошкодження київський клуб не зможе розраховувати одразу на шістьох футболістів.

Слова Костюка навів портал Новини.LIVE.

Які втрати має "Динамо"

За словами Ігоря Костюка, під час літніх навчально-тренувальних зборів команда втратила кількох важливих виконавців. Найсерйозніша ситуація у Кирила Осипенка та Владислава Захарченка, які перенесли операції й вибули на тривалий термін.

Також у майбутньому поєдинку не зіграє центральний захисник Денис Попов. Крім того, невелике ушкодження отримав Джастін Лонвейк, а Владислав Кабаєв і Олександр Тимчик продовжують відновлення після травм і ще не готові повернутися на поле.

"На жаль, на зборах ми втратили декількох гравців. Осипенку та Захарченку провели операції, також поза грою Попов. Є мікропошкодження в Лонвейка. Кабаєв та Тимчик відновлюються від попередніх травм. Вони не зможуть нам допомогти завтра", — сказав Костюк.

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Попри кадрові проблеми, наставник запевнив, що команда продовжує підготовку до старту в Лізі Європи у звичному режимі. За його словами, футболісти, які отримають шанс у стартовому складі, готові виконати поставлені тренерським штабом завдання.

Перший матч 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Динамо" та "Університатею Клуж" відбудеться 9 липня.

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