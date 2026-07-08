Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо потеряло шестерых футболистов перед стартом в еврокубках

Динамо потеряло шестерых футболистов перед стартом в еврокубках

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 21:24
Костюк сообщил о серьезных кадровых потерях Динамо перед еврокубками
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк рассказал о кадровой ситуации в команде накануне первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университати Клуж". Из-за травм и повреждений киевский клуб не сможет рассчитывать сразу на шестерых футболистов.

Слова Костюка привел портал Новини.LIVE.

Какие потери несет "Динамо"

По словам Игоря Костюка, во время летних учебно-тренировочных сборов команда потеряла нескольких важных игроков. Самая серьезная ситуация у Кирилла Осипенко и Владислава Захарченко, которые перенесли операции и выбыли на длительный срок.

Также в предстоящем матче не сыграет центральный защитник Денис Попов. Кроме того, небольшую травму получил Джастин Лонвейк, а Владислав Кабаев и Александр Тимчик продолжают восстановление после травм и еще не готовы вернуться на поле.

"К сожалению, на сборах мы потеряли нескольких игроков. Осипенко и Захарченко перенесли операции, также вне игры Попов. У Лонвейка есть микроповреждение. Кабаев и Тимчик восстанавливаются после предыдущих травм. Они не смогут нам помочь завтра", — сказал Костюк.

Читайте также:

"Динамо" начинает сезон в еврокубках

Несмотря на кадровые проблемы, тренер заверил, что команда продолжает подготовку к старту в Лиге Европы в обычном режиме. По его словам, футболисты, которые получат шанс в стартовом составе, готовы выполнить поставленные тренерским штабом задачи.

Первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Динамо" и "Университате Клуж" состоится 9 июля.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Златан Ибрагимович объяснил феноменальную результативность Лионеля Месси на чемпионате мира-2026, отметив его желание побеждать даже после всех завоеванных титулов.

Также Новини.LIVE писал, что Мохамед Салах назвал главную причину поражения сборной Египта от Аргентины в драматичном матче плей-офф чемпионата мира-2026.

Динамо Лига Европы Игорь Костюк
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации