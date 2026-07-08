Костюк сообщил о серьезных кадровых потерях Динамо перед еврокубками

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк рассказал о кадровой ситуации в команде накануне первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университати Клуж". Из-за травм и повреждений киевский клуб не сможет рассчитывать сразу на шестерых футболистов.

Слова Костюка привел портал Новини.LIVE.

Какие потери несет "Динамо"

По словам Игоря Костюка, во время летних учебно-тренировочных сборов команда потеряла нескольких важных игроков. Самая серьезная ситуация у Кирилла Осипенко и Владислава Захарченко, которые перенесли операции и выбыли на длительный срок.

Также в предстоящем матче не сыграет центральный защитник Денис Попов. Кроме того, небольшую травму получил Джастин Лонвейк, а Владислав Кабаев и Александр Тимчик продолжают восстановление после травм и еще не готовы вернуться на поле.

"К сожалению, на сборах мы потеряли нескольких игроков. Осипенко и Захарченко перенесли операции, также вне игры Попов. У Лонвейка есть микроповреждение. Кабаев и Тимчик восстанавливаются после предыдущих травм. Они не смогут нам помочь завтра", — сказал Костюк.

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Несмотря на кадровые проблемы, тренер заверил, что команда продолжает подготовку к старту в Лиге Европы в обычном режиме. По его словам, футболисты, которые получат шанс в стартовом составе, готовы выполнить поставленные тренерским штабом задачи.

Первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Динамо" и "Университате Клуж" состоится 9 июля.

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