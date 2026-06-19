Брагару не повернеться до Динамо і підпише повноцінний контракт із Поліссям

Максим Брагару не повернеться до "Динамо" з "Полісся". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник "Полісся" Максим Брагару залишиться у житомирській команді. Керівництво київського "Динамо" погодилося на трансфер гравця. Клуби успішно провели переговори.

Минулого сезону вінгер грав у Житомирі на правах оренди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Бурбаса.

Тренерський штаб "Полісся" залишився задоволений грою 23-річного півзахисника. У сезоні 2025/26 Максим Брагару провів на полі 29 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та зробив 4 результативні передачі. Житомирський клуб провів переговори щодо викупу контракту гравця.

Деталі трансферу Брагару

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич особисто зустрівся з головою "Динамо" Ігорем Суркісом. Сторони швидко вирішили всі питання, в результаті чого Максим Брагару вже вирушив разом із "Поліссям" на збори команди до Австрії.

Фінансові деталі операції та термін дії нового контракту Брагару з "Поліссям" поки що не розголошуються. Влітку 2024 року "Динамо" підписало одесита з "Чорноморця" за 300 тисяч євро.

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