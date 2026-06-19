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Головна Спорт Челсі готовий викласти великі гроші, щоб залагодити скандал із Мудриком

Челсі готовий викласти великі гроші, щоб залагодити скандал із Мудриком

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 11:14
Челсі намагається грошима залагодити новий скандал із Мудриком
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Getty Images

Представник компанії JJDS Management Limited Феміс Сагіров розкрив подробиці скандалу, в епіцентрі якого опинився Михайло Мудрик. Вінгер збірної України відмовився виконувати умови контракту. Його клуб "Челсі" намагається вирішити цю ситуацію.

Сагіров веде переговори з "синіми" в той час, як справа очікує на розгляд у суді, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Причина конфлікту з Мудриком

Футболіст збірної України та "Челсі" Михайло Мудрик у 2023 році підписав контракт із компанією JJDS Management Limited. Згідно з умовами договору, вінгер повинен перераховувати 30% від усіх своїх комерційних та спонсорських надходжень. Однак він не виконує умови контракту.

Засновник компанії Феміс Сагіров ініціював подання позову до судів Лондона та Кіпру. Активи Михайла Мудрика на суму понад 2,5 млн фунтів були арештовані. Позивач домагається розкриття всіх надходжень на рахунки футболіста, щоб зрозуміти, на яку суму може претендувати. "Челсі" втрутився в ситуацію і запропонував суму, яка могла б врегулювати справу. Однак Сагіров визнав її недостатньою.

"Челсі" є співвідповідачем. Це єдина сторона, яка поводиться максимально адекватно в цьому спорі. Деякі контракти працюють так, що клуб приймає гроші від спонсора, а потім перераховує частку гравцеві, інші укладаються безпосередньо. Суд має розкрити весь цей рух коштів", — пояснив Сагіров.

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Михайло Мудрик Челсі АПЛ
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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