Ексфутболіст збірної України Левченко прокоментував результат ударом по Москві

Наслідки атаки на Москву. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній футболіст Євген Левченко поділився думкою щодо операції ЗСУ, метою якої став напад на московський НПЗ. Напередодні кадри пожеж зі столиці РФ облетіли весь світ. Місцеві жителі виклали в інтернет десятки відеороликів.

Левченко вважає, що такі операції можуть змусити Росію піти на мирні переговори, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт Євгена в соцмережі X.

У ніч з 17 на 18 червня Сили безпілотних систем України атакували територію Росії сотнями безпілотних апаратів. Частина з них досягла цілей. У Москві та Підмосков’ї виникло кілька великих пожеж, зокрема й на одному з місцевих НПЗ.

Що Левченко сказав про операцію ЗСУ

Екс-півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував атаку на своїй сторінці в соцмережі. Він зазначив, що на 1575-й день повномасштабної війни мешканці російської столиці відчули на собі, що таке справжній удар у відповідь. Лише такі акції можуть змусити РФ сісти за стіл переговорів.

"Війна завжди повертається туди, звідки прийшла. Ось приклад розумної операції українських військових щодо знищення нафтопереробного заводу. Це єдиний спосіб, яким Україна може захистити себе. Що посієш, те й пожнеш", — написав Левченко.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що турецький "Трабзонспор" може підписати захисника київського "Динамо" та збірної України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кріштіану Роналду може продовжити співпрацю з тренером Роберто Мартінесом у саудівському "Аль-Насрі".