Экс-футболист сборной Украины Левченко оценил итог ударом по Москве

Последствия атаки по Москве. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший футболист Евгений Левченко поделился мнением об операции ВСУ, целью которой стала атака на московский НПЗ. Накануне кадры пожаров из столицы РФ облетели весь мир. Местные жители выложили в интернет десятки видеороликов.

Левченко считает, что такие операции могут принудить Россию к мирным переговорам, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт Евгения в соцсети X.

В ночь с 17 на 18 июня Силы беспилотных систем Украины атаковали территорию России сотнями беспилотных аппаратов. Части из них достигла целей. В Москве и Подмосковье возникло несколько крупных пожаров, в том числе и на одном из местных НПЗ.

Что Левченко сказал об операции ВСУ

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал атаку на своей странице в соцсети. Он отметил, что на 1575 день полномасштабной войны жители российской столицы ощутили на себе, что такое настоящий ответный удар. Только такие акции могут принудить РФ сесть за стол переговоров.

"Война всегда возвращается туда, откуда пришла. Вот пример умной операции украинских военных по уничтожению нефтеперерабатывающего завода. Это единственный способ, которым Украина может защитить себя. Что посеешь, то и пожнешь", — написал Левченко.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что турецкий "Трабзонспор" может подписать защитника киевского "Динамо" и сборной Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Криштиану Роналду может продолжить сотрудничать с тренером Роберто Мартинесом в саудовском "Аль-Насре".