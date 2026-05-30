Челсі розпочав процедуру розірвання контракту з Мудриком

Челсі розпочав процедуру розірвання контракту з Мудриком

Дата публікації: 30 травня 2026 09:43
Майбутнє Мудрика під загрозою після рішення Челсі
Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

Лондонський "Челсі" запустив юридичний процес щодо можливого розірвання контракту з українським вінгером Михайлом Мудриком. Причиною стала допінгова справа футболіста, через яку він не зможе чотири роки грати в офіційних матчах.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на The Chelsea Forum.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

"Челсі" намагається розірвати контракт із Мудриком

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу зіткнулося з труднощами під час спроби достроково припинити співпрацю з українцем. Причиною стали спеціальні положення в контракті Мудрика щодо порушень антидопінгових правил. Через це "Челсі" не може в односторонньому порядку розірвати угоду за стандартною процедурою.

У "Челсі" очікують, що юридичний процес може затягнутися на кілька місяців. Поки тривають юридичні процедури, Мудрик формально залишається футболістом "Челсі" та продовжує отримувати частину зарплати.

Водночас футболіст не може тренуватися разом із першою командою та брати участь у матчах.

Михайло не виходить на поле з грудня 2024 року. Тоді в його організмі виявили заборонену речовину — мельдоній. Після завершення розслідування футболіста дискваліфікували на чотири роки.

Мудрик не погодився з таким рішенням та подав апеляцію. Остаточного вердикту щодо його справи поки немає.

У січні 2023 року "Челсі" придбав Мудрика у "Шахтаря" за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За час виступів у складі лондонського клубу він провів 73 матчі, забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.

Михайло Мудрик Челсі українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
