Будущее Мудрика под угрозой после решения Челси

Лондонский "Челси" запустил юридический процесс относительно возможного расторжения контракта с украинским вингером Михаилом Мудриком. Причиной стало допинговое дело футболиста, из-за которого он не сможет четыре года играть в официальных матчах.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Chelsea Forum.

По информации источника, руководство лондонского клуба столкнулось с трудностями при попытке досрочно прекратить сотрудничество с украинцем. Причиной стали специальные положения в контракте Мудрика относительно нарушений антидопинговых правил. Из-за этого "Челси" не может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по стандартной процедуре.

В "Челси" ожидают, что юридический процесс может затянуться на несколько месяцев. Пока продолжаются юридические процедуры, Мудрик формально остается футболистом "Челси" и продолжает получать часть зарплаты.

В то же время футболист не может тренироваться вместе с первой командой и участвовать в матчах.

Михаил не выходит на поле с декабря 2024 года. Тогда в его организме обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. После завершения расследования футболиста дисквалифицировали на четыре года.

Мудрик не согласился с таким решением и подал апелляцию. Окончательного вердикта по его делу пока нет.

В январе 2023 года "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" за 70 миллионов евро без учета бонусов. За время выступлений в составе лондонского клуба он провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

