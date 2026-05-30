Главная Спорт Челси начал процедуру расторжения контракта с Мудриком

Челси начал процедуру расторжения контракта с Мудриком

Дата публикации 30 мая 2026 09:43
Будущее Мудрика под угрозой после решения Челси
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Лондонский "Челси" запустил юридический процесс относительно возможного расторжения контракта с украинским вингером Михаилом Мудриком. Причиной стало допинговое дело футболиста, из-за которого он не сможет четыре года играть в официальных матчах.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Chelsea Forum.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: УАФ

"Челси" пытается расторгнуть контракт с Мудриком

По информации источника, руководство лондонского клуба столкнулось с трудностями при попытке досрочно прекратить сотрудничество с украинцем. Причиной стали специальные положения в контракте Мудрика относительно нарушений антидопинговых правил. Из-за этого "Челси" не может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по стандартной процедуре.

В "Челси" ожидают, что юридический процесс может затянуться на несколько месяцев. Пока продолжаются юридические процедуры, Мудрик формально остается футболистом "Челси" и продолжает получать часть зарплаты.

В то же время футболист не может тренироваться вместе с первой командой и участвовать в матчах.

Михаил не выходит на поле с декабря 2024 года. Тогда в его организме обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. После завершения расследования футболиста дисквалифицировали на четыре года.

Мудрик не согласился с таким решением и подал апелляцию. Окончательного вердикта по его делу пока нет.

В январе 2023 года "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" за 70 миллионов евро без учета бонусов. За время выступлений в составе лондонского клуба он провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Михаил Мудрик Челси украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
