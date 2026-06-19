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Главная Спорт Челси готов заплатить большие деньги, чтобы уладить скандал с Мудриком

Челси готов заплатить большие деньги, чтобы уладить скандал с Мудриком

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 11:14
Челси пытается деньгами уладить новый скандал с Мудриком
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Getty Images

Представитель компании JJDS Management Limited Фемис Сагиров раскрыл детали скандала, в эпицентре которого оказался Михаил Мудрик. Вингер сборной Украины отказался выполнять условия договора. Его клуб "Челси" пытается решить ситуацию. 

Сагиров ведет переговоры с "синими" в то время, как дело ожидает суда, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс". 

Причина конфликта с Мудриком 

Футболист сборной Украины и "Челси" Михаил Мудрик в 2023 году подписал контракт с компанией JJDS Management Limited. По условиям договора вингер должен перечислять 30% от всех своих коммерческих и спонсорских поступлений. Однако он не выполняет условия контракта. 

Основатель компании Фемис Сагиров инициировал подачу иска в суды Лондона и Кипра. Активы Михаила Мудрика на сумму более 2,5 млн фунтов были арестованы. Истец добивается раскрытия всех поступлений на счета футболиста, чтобы понять, на какую сумму может претендовать. "Челси" вмешался в ситуацию и предложил сумму, которая могла бы уладить дело. Однако Сагиров посчитал ее недостаточной. 

"Челси" является соответчиком. Это единственная сторона, которая ведет себя максимально адекватно в этом споре. Некоторые контракты работают так, что клуб принимает деньги от спонсора и затем перечисляет долю игроку, другие заключаются напрямую. Суд должен раскрыть все это движение средств", — объяснил Сагиров. 

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Также Новини.LIVE цитировали экс-футболиста сборной Украины Евгения Левченко, который прокомментировал атаку дронами по Москве. 

Михаил Мудрик Челси АПЛ
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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