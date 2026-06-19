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Главная Спорт Полесье и Динамо договорились по поводу трансфера полузащитника

Полесье и Динамо договорились по поводу трансфера полузащитника

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Дата публикации 19 июня 2026 12:01
Брагару не вернется в Динамо и подпишет полноценній контракт с Полесьем
Максим Брагару не вернется в "Динамо" из "Полесья". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник "Полесья" Максим Брагару останется в житомирской команды. Руководство киевского "Динамо" согласилось на трансфер игрока. Клубы успешно провели переговоры. 

Прошлый сезон вингер играл в Житомире на правах аренды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Бурбаса. 

Тренерский штаб "Полесья" остался доволен действиями 23-летнего полузащитника. В сезоне 2025/26 Максим Брагару провел на поле 29 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Житомирский клуб провел переговоры о выкупе контракта игрока. 

Детали трансфера Брагару 

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич лично встретился с главой "Динамо" Игорем Суркисом. Стороны быстро уладили все вопросы, в результате Максим Брагару уже отправился вместе с "Полесьем" на сборы команды в Австрию. 

Финансовые детали операции и срок действия нового контракта Брагару с "Полесьем" пока не разглашаются. Летом 2024 года "Динамо" подписало одессита из "Черноморца" за 300 тысяч евро. 

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Футбол трансферы Полесье Максим Брагару
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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