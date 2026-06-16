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Главная Спорт В Динамо назвали город и стадион для еврокубковых матчей в новом сезоне

В Динамо назвали город и стадион для еврокубковых матчей в новом сезоне

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 15:35
Динамо будет играть домашние матчи еврокубков в польском Люблине
Форвард "Динамо" Эдуардо Герреро. Фото: пресс-служба клуба

Обладатель Кубка Украины возвращается в Польшу. Киевское "Динамо" будет играть домашние еврокубковые матчи в сезоне 2026/27 в местном Люблине. Это знакомая арена для "бело-синих". 

Именно в Люблюне украинская команда выступала в еврокубках в сезоне 2024/25, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо". 

"Бело-синие" уже выступали на "Арене Люблин" в сезоне 2024/25. Именно в этом польском городе "Динамо" принимало соперников по квалификации Лиги чемпионов. На этот раз противники киевской команды будут скромнее, речь идет о 1 раунде квалификации Лиги Европы

Арена Люблин
 Арена Люблин. Фото: Wikipedia

Что известно об "Арене Люблин" 

Это относительно новый стадион, расположенный примерно в 100 км от границы с Украиной. "Арена Люблин" была построена в 2014 году и является домашним стадионом для польского клуба "Мотор". 

Вместительность стадиона составляет 15 000 зрителей. Рекордная посещаемость впервые была зафиксирована только в 2017 году, когда на "Арене Люблин" сыграли молодежные команды Польши и Словакии

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что британец Тайсон Фьюри готовит организацию поединков с Александром Усиком и Энтони Джошуа. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в российском плену погиб бывший украинский спортсмен и защитник "Азовстали". 

Польша Динамо Лига Конференций
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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