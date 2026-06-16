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Головна Спорт У Динамо назвали місто та стадіон для матчів єврокубків у новому сезоні

У Динамо назвали місто та стадіон для матчів єврокубків у новому сезоні

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 15:35
Динамо проводитиме домашні матчі єврокубків у польському Любліні
Нападник Динамо Едуардо Герреро. Фото: пресслужба клубу

Володар Кубка України повертається до Польщі. Київське "Динамо" проводитиме домашні матчі єврокубків у сезоні 2026/27 у Любліні. Це знайома арена для "біло-синіх".

Саме в Любліні українська команда виступала в єврокубках у сезоні 2024/25, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

"Біло-сині" вже виступали на "Арені Люблін" у сезоні 2024/25. Саме в цьому польському місті "Динамо" приймало суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів. Цього разу суперники київської команди будуть скромнішими, мова йде про 1 раунд кваліфікації Ліги Європи.

Арена Люблин
Арена Люблін. Фото: Wikipedia

Що відомо про "Арену Люблін"

Це відносно новий стадіон, розташований приблизно за 100 км від кордону з Україною. "Арена Люблін" була побудована у 2014 році і є домашнім стадіоном для польського клубу "Мотор".

Місткість стадіону становить 15 000 глядачів. Рекордна відвідуваність вперше була зафіксована лише у 2017 році, коли на "Арені Люблін" зіграли молодіжні команди Польщі та Словаччини.

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Автор:
Володимир Соборний
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