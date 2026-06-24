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Головна Спорт Динамо оголосило про трансфер футболіста ПСЖ

Динамо оголосило про трансфер футболіста ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 17:38
Динамо підписало форварда ПСЖ Мунгенге та прописало клаусулу в 20 млн євро
П’єр Мунгенге та президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" оголосило про підписання французького нападника П'єра Мунгенге. Контракт із 18-річним футболістом набуде чинності 1 липня та буде розрахований на три роки.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Пьер Мунгенге
П’єр Мунгенге. Фото: "Динамо"

До Києва перейшов один із лідерів академії "ПСЖ"

Мунгенге народився в Еврі-Куркуронні та пройшов футбольну підготовку в академіях "Еврі" та "Вільжуїфа". У 2021 році форвард приєднався до структури "ПСЖ", де швидко став одним із найперспективніших гравців свого покоління.

У сезоні-2025/26 нападник провів 33 матчі за команду "ПСЖ" U-19, у яких забив 21 гол і віддав 12 результативних передач. Разом із паризьким клубом він виграв юнацький чемпіонат Франції, а також став найкращим бомбардиром команди в Юнацькій лізі УЄФА та Кубку Франції серед юнаків.

Окрім виступів за молодіжний склад, Мунгенге вже встиг дебютувати за першу команду "ПСЖ". Форвард зіграв у матчі французької Ліги 1 проти "Лор'яна".

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У Мунгенге є клаусула

За інформацією джерел, під час переговорів із футболістом активну участь брав президент "Динамо" Ігор Суркіс. Київський клуб розглядає француза як одного з найперспективніших молодих гравців атаки.

Також стало відомо, що в контракті нападника прописано клаусулу в розмірі 20 мільйонів євро.

Для київського клубу це один із найгучніших трансферів у лінію атаки за останні роки. Минулого сезону "Динамо" також підсилило цю позицію румунським форвардом Владиславом Бленуце.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Італії почали активно закликати керівництво "Мілана" звернути увагу на талант Матвія Пономаренка.

Також Новини.LIVE писав, що Томаш Кендзьора офіційно повернувся до київського "Динамо" після періоду виступів за кордоном.

Динамо ПСЖ П’єр Мунгенге
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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