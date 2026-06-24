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Головна Спорт Київське Динамо хоче посилити склад вихованцем ПСЖ

Київське Динамо хоче посилити склад вихованцем ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 13:51
Форвард ПСЖ Мунгенг може підписати контракт із Динамо
П'єр Мунгенг у складі "ПСЖ". Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Однією з пріоритетних позицій, яку потрібно посилити, у київському "Динамо" вважають центр нападу. Український клуб уже веде переговори з перспективним гравцем. Він може переїхати до столиці на правах вільного агента.

Йдеться про вихованця "ПСЖ" П’єра Мунгенге, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Onze Mondial.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс особисто бере участь у переговорах із форвардом "ПСЖ". Уже в липні у нього закінчиться термін дії контракту з парижанами, і "Динамо" не доведеться платити за гравця. Імовірність такого трансферу висока.

Хто такий П’єр Мунгенг

Центральний нападник підписав контракт з "ПСЖ" у 2021 році. Минулого сезону він зіграв за юнацьку команду 34 матчі у всіх турнірах, забив 21 гол, став чемпіоном молодіжної Ліги та володарем Кубка.

Навесні П'єр Мунгенг дебютував у складі "ПСЖ". Клуб хотів продовжити контракт з гравцем, однак форвард не готовий боротися за місце в основному складі. У "Динамо" йому гарантували важливу роль у команді, яка боротиметься за повернення до Ліги чемпіонів.

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Динамо ПСЖ Футбол трансфери
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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