Форвард ПСЖ Мунгенг може підписати контракт із Динамо

П'єр Мунгенг у складі "ПСЖ". Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Однією з пріоритетних позицій, яку потрібно посилити, у київському "Динамо" вважають центр нападу. Український клуб уже веде переговори з перспективним гравцем. Він може переїхати до столиці на правах вільного агента.

Йдеться про вихованця "ПСЖ" П’єра Мунгенге, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Onze Mondial.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс особисто бере участь у переговорах із форвардом "ПСЖ". Уже в липні у нього закінчиться термін дії контракту з парижанами, і "Динамо" не доведеться платити за гравця. Імовірність такого трансферу висока.

Хто такий П’єр Мунгенг

Центральний нападник підписав контракт з "ПСЖ" у 2021 році. Минулого сезону він зіграв за юнацьку команду 34 матчі у всіх турнірах, забив 21 гол, став чемпіоном молодіжної Ліги та володарем Кубка.

Навесні П'єр Мунгенг дебютував у складі "ПСЖ". Клуб хотів продовжити контракт з гравцем, однак форвард не готовий боротися за місце в основному складі. У "Динамо" йому гарантували важливу роль у команді, яка боротиметься за повернення до Ліги чемпіонів.

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