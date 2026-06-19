Динамо оголосило про повернення зіркового легіонера

Томаш Кендзьора знову в Києві. Фото: пресслужба "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

Керівництво київського "Динамо" здійснило важливий трансфер у літнє міжсезоння. До столичного клубу приєднався іноземний футболіст. Він добре знайомий уболівальникам "біло-синіх".

Польський універсал Томаш Кендзьора повернувся до Києва, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Захисник збірної Польщі знову виступатиме за київське "Динамо". Столичному клубу не довелося платити за 32-річного гравця, який підписав угоду на правах вільного агента. Два найближчі роки досвідчений футболіст проведе в Україні.

Хто такий Томаш Кендзьора

Вперше футболіст приєднався до "Динамо" у 2017 році, київський клуб заплатив за нього "Леху" 1,5 млн євро. Томаш Кендзьора відіграв за "біло-синіх" понад 200 матчів. Після початку повномасштабної війни він повернувся до "Леха", а потім перейшов до ПАОК, де зрештою став чемпіоном Греції.

Досвід Кендзьори допоможе "Динамо" в обороні. Тренерський штаб київського клубу розраховує на Томаша як на центрального захисника. Не виключено, що іноді поляк зможе займати місце праворуч у захисті.

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