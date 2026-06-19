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Головна Спорт Кендзьора офіційно повернувся до Динамо

Кендзьора офіційно повернувся до Динамо

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 13:27
Динамо оголосило про повернення зіркового легіонера
Томаш Кендзьора знову в Києві. Фото: пресслужба "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

Керівництво київського "Динамо" здійснило важливий трансфер у літнє міжсезоння. До столичного клубу приєднався іноземний футболіст. Він добре знайомий уболівальникам "біло-синіх".

Польський універсал Томаш Кендзьора повернувся до Києва, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Захисник збірної Польщі знову виступатиме за київське "Динамо". Столичному клубу не довелося платити за 32-річного гравця, який підписав угоду на правах вільного агента. Два найближчі роки досвідчений футболіст проведе в Україні.

Хто такий Томаш Кендзьора

Вперше футболіст приєднався до "Динамо" у 2017 році, київський клуб заплатив за нього "Леху" 1,5 млн євро. Томаш Кендзьора відіграв за "біло-синіх" понад 200 матчів. Після початку повномасштабної війни він повернувся до "Леха", а потім перейшов до ПАОК, де зрештою став чемпіоном Греції.

Досвід Кендзьори допоможе "Динамо" в обороні. Тренерський штаб київського клубу розраховує на Томаша як на центрального захисника. Не виключено, що іноді поляк зможе займати місце праворуч у захисті.

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Нагадаємо, Новини.LIVE цитували відомого колишнього футболіста збірної України, який висловився щодо удару ЗСУ по Москві.

Раніше Новини.LIVE писали про новий скандал за участю Михайла Мудрика, якому "Челсі" намагається допомогти розблокувати рахунки.

Динамо Футбол трансфери Томаш Кендзьора
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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