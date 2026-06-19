Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кендзера официально вернулся в Динамо

Кендзера официально вернулся в Динамо

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 13:27
Динамо объявило о возвращении звездного легионера
Томаш Кендзера снова в Киеве. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Руководство киевского "Динамо" осуществило важный трансфер в летнее межсезонье. К столичному клубу присоединился иностранный футболист. Он прекрасно знаком болельщикам "бело-синих". 

Польский универсал Томаш Кендзера вернулся в Киев, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба. 

Защитник сборной Польши снова будет выступать за киевское "Динамо". Столичному клубу не пришлось платить за 32-летнего игрока, который подписал соглашение на правах свободного агента. Два ближайших года опытный футболист проведет в Украине. 

Кто такой Томаш Кендзера 

В первый раз футболист присоединился к "Динамо" в 2017 году, киевский клуб заплатил за него "Леху" 1,5 млн евро. Томаш Кендзера отыграл за "бело-синих" более 200 матчей. После начала полномасштабной войны он вернулся в "Лех", а затем перешел в ПАОК, где в итоге стал чемпионом Греции. 

Опыт Кендзеры поможет "Динамо" в обороне. Тренерский штаб киевского клуба рассчитывает на Томаша в качестве центрального защитника. Не исключено, что иногда поляк сможет занимать место справа в обороне. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE цитировали известного бывшего футболиста сборной Украины, который высказался по поводу удара ВСУ по Москве. 

Ранее Новини.LIVE писали о новом скандале с участием Михаила Мудрика, которому "Челси" пытается помочь разблокировать счета. 

Динамо Футбол трансферы Томаш Кендзера
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации