Динамо объявило о возвращении звездного легионера

Томаш Кендзера снова в Киеве. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Руководство киевского "Динамо" осуществило важный трансфер в летнее межсезонье. К столичному клубу присоединился иностранный футболист. Он прекрасно знаком болельщикам "бело-синих".

Польский универсал Томаш Кендзера вернулся в Киев, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Защитник сборной Польши снова будет выступать за киевское "Динамо". Столичному клубу не пришлось платить за 32-летнего игрока, который подписал соглашение на правах свободного агента. Два ближайших года опытный футболист проведет в Украине.

Кто такой Томаш Кендзера

В первый раз футболист присоединился к "Динамо" в 2017 году, киевский клуб заплатил за него "Леху" 1,5 млн евро. Томаш Кендзера отыграл за "бело-синих" более 200 матчей. После начала полномасштабной войны он вернулся в "Лех", а затем перешел в ПАОК, где в итоге стал чемпионом Греции.

Опыт Кендзеры поможет "Динамо" в обороне. Тренерский штаб киевского клуба рассчитывает на Томаша в качестве центрального защитника. Не исключено, что иногда поляк сможет занимать место справа в обороне.

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