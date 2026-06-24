Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Киевское Динамо хочет усилить состав воспитанником ПСЖ

Киевское Динамо хочет усилить состав воспитанником ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 13:51
Форвард ПСЖ Мунгенг может подписать контракт с Динамо
Пьер Мунгенг в составе "ПСЖ". Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Одной из приоритетных позиций, которую надо усилить, в киевском "Динамо" считают центр нападения. Украинский клуб уже ведет переговоры с перспективным игроком. Он может переехать в столицу на правах свободного агента. 

Речь идет о воспитаннике "ПСЖ" Пьере Мунгенге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Onze Mondial

Президент "бело-синих" Игорь Суркис лично подключен к переговорам с форвардом "ПСЖ". Уже в июле у него закончится срок действия контракта с парижанами, и "Динамо" не придется платить за игрока. Вероятность такого трансфера высока. 

Кто такой Пьер Мунгенг 

Центральный нападающий подписал контракт с "ПСЖ" в 2021 году. В прошлом сезоне он сыграл за юношескую команду 34 матча во всех турнирах, забил 21 гол, стал чемпионом молодежной Лиги и обладателем Кубка. 

Весной Пьер Мунгенг дебютировал в составе "ПСЖ". Клуб хотел продлить контракт с игроком, однако форвард не готов бороться за место в основном составе. В "Динамо" ему гарантировали важную роль в команде, которая будет бороться за возвращение в Лигу чемпионов. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о резонансном ДТП, в котором пострадали молодые украинские спортсмены. 

Также Новини.LIVE сообщали о планах Андрея Пятова, который ответил на вопрос о возможности начать самостоятельную тренерскую карьеру. 

Динамо ПСЖ Футбол трансферы
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации