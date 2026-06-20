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Главная Спорт В Италии просят Милан приобрести Пономаренко

В Италии просят Милан приобрести Пономаренко

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Дата публикации 20 июня 2026 07:45
Пономаренко может перейти в Милан — итальянцы высоко оценили нападающего Динамо
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Итальянские журналисты высоко оценили перспективы нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко. В последние месяцы имя украинца связывают с возможным переходом в Серию А.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ACMilanInside.

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

В Италии восхищаются Пономаренко

Эксперты отметили сильные стороны украинского нападающего и объяснили, почему он может быть интересен для "Милана".

По мнению итальянцев, Пономаренко — современный центрфорвард с хорошими физическими данными, результативностью и умением оказываться в нужном месте у ворот соперника. Также его назвали одним из самых перспективных молодых футболистов украинского футбола.

Отдельно отмечается, что характеристики нападающего соответствуют курсу "Милана" на омоложение состава. Кроме того, стиль игры украинца якобы хорошо вписывается в футбольную философию главного тренера Рубена Аморима.

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В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. На его счету 13 голов в 15 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, чтодортмундская "Боруссия" была готова предложить за нападающего 20 млн евро, однако киевский клуб якобы оценил своего воспитанника в 25 млн.

Контракт Пономаренко с "Динамо" действует до конца 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 млн евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бывший игрок сборной Украины поделился своим мнением об ударах по Москве и не стал скрывать эмоций по этому поводу.

Также Новини.LIVE писал, что «Челси» ищет пути урегулирования ситуации вокруг Михаила Мудрика и готов потратить на это значительные средства.

Динамо Милан Матвей Пономаренко
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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