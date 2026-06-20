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Головна Спорт В Італії просять Мілан купити Пономаренка

В Італії просять Мілан купити Пономаренка

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 07:45
Пономаренко може перейти в Мілан — італійці високо оцінили форварда Динамо
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Італійські журналісти високо оцінили перспективи форварда київського "Динамо" Матвія Пономаренка. Українця в останні місяці пов'язують із можливим переїздом до Серії А.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ACMilanInside.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

В Італії захоплюються Пономаренком

Експерти відзначили сильні сторони українського нападника та пояснили, чому він може бути цікавим для "Мілана".

На думку італійців, Пономаренко є сучасним центрфорвардом із хорошими фізичними даними, результативністю та вмінням опинятися в потрібному місці біля воріт суперника. Також його назвали одним із найперспективніших молодих футболістів українського футболу.

Окремо зазначається, що характеристики нападника відповідають курсу "Мілана" на омолодження складу. Крім того, стиль гри українця нібито добре вписується у футбольну філософію головного тренера Рубена Аморіма.

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Минулого сезону форвард став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги. На його рахунку 13 голів у 15 матчах чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що дортмундська "Боруссія" була готова запропонувати за нападника 20 млн євро, однак київський клуб нібито оцінив свого вихованця в 25 млн.

Контракт Пономаренка з "Динамо" діє до кінця 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 12 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що колишній гравець збірної України поділився своєю думкою щодо ударів по Москві та не став приховувати емоцій з цього приводу.

Також Новини.LIVE писав, що "Челсі" шукає шляхи врегулювання ситуації навколо Михайла Мудрика та готовий витратити на це значні кошти.

Динамо Мілан Матвій Пономаренко
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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