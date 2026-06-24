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Головна Спорт Пятов прокоментував можливість розпочати самостійну тренерську кар’єру

Пятов прокоментував можливість розпочати самостійну тренерську кар’єру

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 12:38
Пятов відповів на запитання про початок самостійної тренерської кар’єри
Андрій Пятов наприкінці своєї кар’єри воротаря та в ролі тренера. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Асистент головного тренера донецького "Шахтаря" Андрій Пятов не планує змінювати місце роботи. Він не готовий до самостійної роботи тренером. Однак не виключає, що в майбутньому такий варіант можливий.

Пятов розповів, на яких фахівців намагається рівнятися, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Шахтаря".

Колишній воротар збірної України Андрій Пятов відверто зізнався, що морально не готовий до роботи головним тренером. Його влаштовує нинішня роль помічника Арди Турана. Фахівець працює з воротарями та продовжує навчатися на тренерських курсах. Він не виключає, що в майбутньому, коли набереться досвіду, рішення може змінитися.

На кого рівняється Пятов

У українця є кілька прикладів сильних наставників, які провели у своїх клубах колосальну роботу. Андрій Пятов зарахував до них Юргена Клоппа та Хабі Алонсо. Але є тренер, який для ексголкипера стоїть осібно.

"Це Гвардіола, я дуже багато разів грав проти його команд. Я думав: зіграв 12 чи 13 матчів, він мене вже знає. Але я бачу, що він теж змінюється, бо футбол змінюється. Це дуже цікаво", — заявив Пятов.

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ФК Шахтар тренер Андрій Пятов
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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