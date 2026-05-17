Хабі Алонсо очолив Челсі та підписав контракт на чотири роки

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Іспанський тренер Хабі Алонсо став новим головним тренером "Челсі". Фахівець офіційно приступить до роботи в лондонському клубі з 1 липня.

"Челсі" підписав контракт із 44-річним тренером на чотири роки. У клубі підкреслили, що Алонсо працюватиме у статусі менеджера, що передбачає ширші повноваження у формуванні складу та розвитку спортивного проєкту.

У заяві "Челсі" зазначили, що ключовими факторами при виборі іспанця стали його тренерські якості, лідерські здібності, досвід, а також бачення гри та характер.

Після призначення Алонсо заявив, що пишається можливістю очолити один із найбільших клубів світового футболу. Іспанець наголосив, що під час спілкування з власниками та спортивним керівництвом клубу зрозумів — сторони мають спільні амбіції та хочуть створити команду, здатну стабільно боротися за трофеї.

"У команді багато талановитих гравців, і цей футбольний клуб має величезний потенціал. Для мене буде великою честю очолити його", — заявив Алонсо.

Тренер також наголосив, що головними завданнями для нього є наполеглива робота, побудова правильної культури всередині команди та перемоги в турнірах.

Останнім клубом Алонсо був мадридський "Реал". Його іспанець очолював із літа 2025 року до січня 2026 року. Раніше фахівець також успішно працював у Німеччині, де разом із "Баєром" виграв Бундеслігу.

