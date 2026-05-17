Хаби Алонсо возглавил Челси и подписал контракт на четыре года

Челси объявил о назначении нового главного тренера
Испанский тренер Хаби Алонсо стал новым главным тренером "Челси". Специалист официально приступит к работе в лондонском клубе с 1 июля.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Челси".
"Челси" подписал контракт с 44-летним тренером на четыре года. В клубе подчеркнули, что Алонсо будет работать в статусе менеджера, что предполагает более широкие полномочия в формировании состава и развитии спортивного проекта.
В заявлении "Челси" отметили, что ключевыми факторами при выборе испанца стали его тренерские качества, лидерские способности, опыт, а также видение игры и характер.
После назначения Алонсо заявил, что гордится возможностью возглавить один из крупнейших клубов мирового футбола. Испанец отметил, что во время общения с владельцами и спортивным руководством клуба понял - стороны имеют общие амбиции и хотят создать команду, способную стабильно бороться за трофеи.
"В команде много талантливых игроков, и этот футбольный клуб имеет огромный потенциал. Для меня будет большой честью возглавить его", — заявил Алонсо.
Тренер также отметил, что главными задачами для него являются упорная работа, построение правильной культуры внутри команды и победы в турнирах.
Последним клубом Алонсо был мадридский "Реал". Его испанец возглавлял с лета 2025 года до января 2026 года. Ранее специалист также успешно работал в Германии, где вместе с "Байером" выиграл Бундеслигу.
