Хаби Алонсо возглавил Челси и подписал контракт на четыре года

Испанский тренер Хаби Алонсо стал новым главным тренером "Челси". Специалист официально приступит к работе в лондонском клубе с 1 июля.

"Челси" подписал контракт с 44-летним тренером на четыре года. В клубе подчеркнули, что Алонсо будет работать в статусе менеджера, что предполагает более широкие полномочия в формировании состава и развитии спортивного проекта.

В заявлении "Челси" отметили, что ключевыми факторами при выборе испанца стали его тренерские качества, лидерские способности, опыт, а также видение игры и характер.

После назначения Алонсо заявил, что гордится возможностью возглавить один из крупнейших клубов мирового футбола. Испанец отметил, что во время общения с владельцами и спортивным руководством клуба понял - стороны имеют общие амбиции и хотят создать команду, способную стабильно бороться за трофеи.

"В команде много талантливых игроков, и этот футбольный клуб имеет огромный потенциал. Для меня будет большой честью возглавить его", — заявил Алонсо.

Тренер также отметил, что главными задачами для него являются упорная работа, построение правильной культуры внутри команды и победы в турнирах.

Последним клубом Алонсо был мадридский "Реал". Его испанец возглавлял с лета 2025 года до января 2026 года. Ранее специалист также успешно работал в Германии, где вместе с "Байером" выиграл Бундеслигу.

