Хабі Алонсо очолить Челсі після відходу з Реала

Екстренер мадридського Реалу влітку замість Ліверпуля очолить Челсі
Іспанський фахівець Хабі Алонсо стане новим головним тренером лондонського "Челсі". Сторони вже досягли домовленості, а офіційне оголошення очікується найближчим часом.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Алонсо прийняв пропозицію англійського клубу та погодився очолити команду після узгодження фінальних деталей контракту.
Раніше Алонсо залишив посаду головного тренера мадридського "Реала". У свою чергу керівництво "Челсі" нещодавно звільнило Ліема Росеньйора через незадовільні результати команди. Обов’язки головного тренера тимчасово виконував Калум Макфарлейн.
"Челсі" проводить складний сезон в англійській Прем’єр-лізі. Після 36 турів команда посідає лише дев’яте місце у турнірній таблиці та ризикує залишитися без єврокубків.
Призначення Алонсо має стати початком нового етапу розвитку команди. Іспанець вважається одним із найперспективніших молодих тренерів Європи та вже працював у "Баєрі" й "Реалі".
Під час кар’єри футболіста Алонсо виступав за "Ліверпуль", мадридський "Реал" та "Баварію". Разом зі збірною Іспанії він двічі вигравав чемпіонат Європи та ставав чемпіоном світу. Весною ЗМІ сватали його назад в "Ліверпуль".
Очікується, що після призначення Алонсо "Челсі" активніше працюватиме на трансферному ринку та проведе серйозне оновлення складу перед новим сезоном.
