Хабі Алонсо очолить Челсі після відходу з Реала

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Іспанський фахівець Хабі Алонсо стане новим головним тренером лондонського "Челсі". Сторони вже досягли домовленості, а офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Фабріціо Романо.

Хабі Алонсо очолить "Челсі"

За інформацією джерела, Алонсо прийняв пропозицію англійського клубу та погодився очолити команду після узгодження фінальних деталей контракту.

Раніше Алонсо залишив посаду головного тренера мадридського "Реала". У свою чергу керівництво "Челсі" нещодавно звільнило Ліема Росеньйора через незадовільні результати команди. Обов’язки головного тренера тимчасово виконував Калум Макфарлейн.

"Челсі" проводить складний сезон в англійській Прем’єр-лізі. Після 36 турів команда посідає лише дев’яте місце у турнірній таблиці та ризикує залишитися без єврокубків.

Призначення Алонсо має стати початком нового етапу розвитку команди. Іспанець вважається одним із найперспективніших молодих тренерів Європи та вже працював у "Баєрі" й "Реалі".

Під час кар’єри футболіста Алонсо виступав за "Ліверпуль", мадридський "Реал" та "Баварію". Разом зі збірною Іспанії він двічі вигравав чемпіонат Європи та ставав чемпіоном світу. Весною ЗМІ сватали його назад в "Ліверпуль".

Очікується, що після призначення Алонсо "Челсі" активніше працюватиме на трансферному ринку та проведе серйозне оновлення складу перед новим сезоном.

