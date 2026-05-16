Головна Спорт Екстренер мадридського Реалу влітку замість Ліверпуля очолить Челсі

Дата публікації: 16 травня 2026 21:59
Хабі Алонсо очолить Челсі після відходу з Реала
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Іспанський фахівець Хабі Алонсо стане новим головним тренером лондонського "Челсі". Сторони вже досягли домовленості, а офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Хаби Алонсо
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Хабі Алонсо очолить "Челсі"

За інформацією джерела, Алонсо прийняв пропозицію англійського клубу та погодився очолити команду після узгодження фінальних деталей контракту.

Раніше Алонсо залишив посаду головного тренера мадридського "Реала". У свою чергу керівництво "Челсі" нещодавно звільнило Ліема Росеньйора через незадовільні результати команди. Обов’язки головного тренера тимчасово виконував Калум Макфарлейн.

"Челсі" проводить складний сезон в англійській Прем’єр-лізі. Після 36 турів команда посідає лише дев’яте місце у турнірній таблиці та ризикує залишитися без єврокубків.

Призначення Алонсо має стати початком нового етапу розвитку команди. Іспанець вважається одним із найперспективніших молодих тренерів Європи та вже працював у "Баєрі" й "Реалі".

Під час кар’єри футболіста Алонсо виступав за "Ліверпуль", мадридський "Реал" та "Баварію". Разом зі збірною Іспанії він двічі вигравав чемпіонат Європи та ставав чемпіоном світу. Весною ЗМІ сватали його назад в "Ліверпуль".

Очікується, що після призначення Алонсо "Челсі" активніше працюватиме на трансферному ринку та проведе серйозне оновлення складу перед новим сезоном.

Челсі Хабі Алонсо АПЛ
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
