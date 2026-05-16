Главная Спорт Экс-тренер мадридского Реала летом вместо Ливерпуля возглавит Челси

Экс-тренер мадридского Реала летом вместо Ливерпуля возглавит Челси

Дата публикации 16 мая 2026 21:59
Хаби Алонсо возглавит Челси после ухода из Реала
Хаби Алонсо. Фото: Reuters

Испанский специалист Хаби Алонсо станет новым главным тренером лондонского "Челси". Стороны уже достигли договоренности, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, Алонсо принял предложение английского клуба и согласился возглавить команду после согласования финальных деталей контракта.

Ранее Алонсо покинул пост главного тренера мадридского "Реала". В свою очередь руководство "Челси" недавно уволило Лиема Росеньора из-за неудовлетворительных результатов команды. Обязанности главного тренера временно исполнял Калум Макфарлейн.

"Челси" проводит сложный сезон в английской Премьер-лиге. После 36 туров команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице и рискует остаться без еврокубков.

Назначение Алонсо должно стать началом нового этапа развития команды. Испанец считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы и уже работал в "Байере" и "Реале".

Во время карьеры футболиста Алонсо выступал за "Ливерпуль", мадридский "Реал" и "Баварию". Вместе со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы и становился чемпионом мира. Весной СМИ сватали его обратно в "Ливерпуль".

Ожидается, что после назначения Алонсо "Челси" активнее будет работать на трансферном рынке и проведет серьезное обновление состава перед новым сезоном.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
