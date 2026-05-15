Хаби Алонсо выдвинуд требования руководству Челси

Хаби Алонсо в мадридском "Реале". Фото: Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images

Футболисты лондонского "Челси" поддержали возможное назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Игроки считают испанского специалиста оптимальным кандидатом для возвращения клуба к борьбе за титулы. Переговоры между руководством "Челси" и представителями специалиста продолжаются в позитивном ключе.

Внутри команды считают, что новый тренер должен обладать серьезным авторитетом в раздевалке, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

В лондонском клубе уверены, что Хаби Алонсо соответствует этим требованиям благодаря успешной игровой карьере и работе тренером. После ухода из мадридского "Реала" в январе 2026 года испанец остается без клуба. Именно он считается главным кандидатом на должность наставника "Челси".

Алонсо хочет влиять на трансферную политику клуба

Молодой испанский тренер рассчитывает получить определенные гарантии перед подписанием контракта. В частности, Хаби Алонсо хочет участвовать в формировании трансферной стратегии команды. Руководство "Челси" готово пойти навстречу специалисту, учитывая его статус и результаты предыдущей работы.

В шорт-листе лондонского клуба остаются Андони Ираола, Марку Силва и Оливер Гласнер. Однако именно кандидатура испанца сейчас считается приоритетной для совета директоров. В Англии ожидают, что процесс переговоров ускорится после завершения финала Кубка Англии.

