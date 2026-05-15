Гравці Челсі підтримали призначення Хабі Алонсо

Дата публікації: 15 травня 2026 10:04
Хабі Алонсо висунув вимоги керівництву Челсі
Хабі Алонсо в мадридському "Реалі". Фото: Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images

Футболісти лондонського "Челсі" підтримали можливе призначення Хабі Алонсо на посаду головного тренера команди. Гравці вважають іспанського фахівця оптимальним кандидатом для повернення клубу до боротьби за титули. Переговори між керівництвом "Челсі" та представниками фахівця тривають у позитивному ключі.

Усередині команди вважають, що новий тренер повинен мати серйозний авторитет у роздягальні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

У лондонському клубі впевнені, що Хабі Алонсо відповідає цим вимогам завдяки успішній ігровій кар'єрі та роботі тренером. Після відходу з мадридського "Реала" в січні 2026 року іспанець залишається без клубу. Саме його вважають головним кандидатом на посаду наставника "Челсі".

Алонсо хоче впливати на трансферну політику клубу

Молодий іспанський тренер розраховує отримати певні гарантії перед підписанням контракту. Зокрема, Хабі Алонсо хоче брати участь у формуванні трансферної стратегії команди. Керівництво "Челсі" готове піти назустріч фахівцеві, зважаючи на його статус і результати попередньої роботи.

У шорт-листі лондонського клубу залишаються Андоні Іраола, Марку Сілва та Олівер Гласнер. Однак саме кандидатура іспанця зараз вважається пріоритетною для ради директорів. В Англії очікують, що процес переговорів прискориться після завершення фіналу Кубка Англії.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
