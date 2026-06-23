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Головна Спорт Воронін зробив фото з російським футболістом

Воронін зробив фото з російським футболістом

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 17:34
Воронін сфотографувався зі Смоловим — преше фото з росіянином після 24 лютого 2022 року
Андрій Воронін. Фото: instagram.com/voroninandrey

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін опублікував у соцмережах спільне фото з колишнім форвардом збірної Росії Федіром Смоловим. Знімок швидко привернув увагу футбольних уболівальників через війгу між країнами.

Про фото Вороніна та Смолова повідомив портал Новини.LIVE.

Воронін зустрівся зі Смоловим

На опублікованому фото Воронін і Смолов позують разом в одному із закладів. Українець не залишив жодних додаткових коментарів до світлини.

Андрей Воронин
Федір Смолов та Андрій Воронін. Фото: скриншот

Смолов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив проти війни й опублікував відповідне повідомлення в соціальних мережах.

Втім, надалі футболіст практично не висловлювався щодо війни. Упродовж наступних років він продовжував кар'єру в російському футболі, виступаючи за клуби російської Прем'єр-ліги. У 2025 році користувачі соцмереж звернули увагу на те, що його антивоєнна публікація зникла зі сторінки.

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Воронін уже опинявся в центрі дискусій через висловлювання щодо українських футболістів, які продовжили кар'єру в Росії. Зокрема, він публічно став на захист Івана Ордеця.

Більшу частину ігрової кар'єри Воронін провів у Німеччині, де виступав за "Боруссію" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Баєр", "Герту" та "Фортуну". Також він виступав за англійський "Ліверпуль" і московське "Динамо". На момент повномасштабного вторгнення він працював асистентом головного тренера в "Динамо" Москва, але відразу розірвав контракт та покинув клуб.

У складі збірної України нападник провів 74 матчі та забив вісім голів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що легендарний англійський форвард Майкл Оуен виступив на захист Кріштіану Роналду на тлі критики.

Також Новини.LIVE писав про вболівальницю з Колумбії, яку багато фанатів назвали найкрасивішою на чемпіонаті світу 2026.

Німеччина російські спортсмени Андрій Воронін
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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