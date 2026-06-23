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Главная Спорт Воронин сфотографировался с российским футболистом

Воронин сфотографировался с российским футболистом

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 17:34
Воронин сфотографировался со Смоловым — первое фото с россиянином после 24 февраля 2022 года
Андрей Воронин. Фото: instagram.com/voroninandrey

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин опубликовал в соцсетях совместное фото с бывшим форвардом сборной России Федором Смоловым. Снимок быстро привлек внимание футбольных болельщиков из-за конфликта между странами.

О фотографии Воронина и Смолова сообщил портал Новини.LIVE.

Воронин встретился со Смоловым

На опубликованном фото Воронин и Смолов позируют вместе в одном из заведений. Украинец не оставил никаких дополнительных комментариев к снимку.

Андрей Воронин
Федор Смолов и Андрей Воронин. Фото: скриншот

Смолов в начале полномасштабного вторжения России в Украину выступил против войны и опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях.

Впрочем, в дальнейшем футболист практически не высказывался по поводу войны. В последующие годы он продолжал карьеру в российском футболе, выступая за клубы российской Премьер-лиги. В 2025 году пользователи соцсетей обратили внимание на то, что его антивоенная публикация исчезла со страницы.

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Воронин уже оказывался в центре дискуссий из-за высказываний в адрес украинских футболистов, продолживших карьеру в России. В частности, он публично встал на защиту Ивана Ордеца.

Большую часть игровой карьеры Воронин провел в Германии, где выступал за "Боруссию" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну". Также он выступал за английский "Ливерпуль" и московское "Динамо". На момент полномасштабного вторжения он работал помощником главного тренера в "Динамо" (Москва), но сразу расторг контракт и покинул клуб.

В составе сборной Украины нападающий провел 74 матча и забил восемь голов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что легендарный английский нападающий Майкл Оуэн выступил в защиту Криштиану Роналду на фоне критики.

Также Новини.LIVE писал о болельщице из Колумбии, которую многие фанаты назвали самой красивой на чемпионате мира 2026 года.

Германия российские спортсмены Андрей Воронин
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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