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Главная Спорт Динамо объявило о трансфере футболиста ПСЖ

Динамо объявило о трансфере футболиста ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 17:38
Динамо подписало контракт с нападающим ПСЖ Мунгенге и включило в него клаусулу на 20 млн евро
Пьер Мунгенге и президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с французским нападающим Пьером Мунгенге. Контракт с 18-летним футболистом вступит в силу 1 июля и будет рассчитан на три года.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Пьер Мунгенге
Пьер Мунгенге. Фото: "Динамо"

В Киев перешел один из лидеров академии "ПСЖ"

Мунгенге родился в Эври-Куркуронне и прошел футбольную подготовку в академиях "Эври" и "Вильжуифа". В 2021 году нападающий присоединился к системе "ПСЖ", где быстро стал одним из самых перспективных игроков своего поколения.

В сезоне 2025/26 нападающий провел 33 матча за команду "ПСЖ" U-19, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Вместе с парижским клубом он выиграл юношеский чемпионат Франции, а также стал лучшим бомбардиром команды в Юношеской лиге УЕФА и Кубке Франции среди юношей.

Помимо выступлений за молодежную команду, Мунгенге уже успел дебютировать за первую команду "ПСЖ". Нападающий сыграл в матче французской Лиги 1 против "Лорьяна".

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У Мунгенге есть клаусула

По информации источников, в ходе переговоров с футболистом активное участие принимал президент «Динамо» Игорь Суркис. Киевский клуб рассматривает француза как одного из самых перспективных молодых игроков атаки.

Также стало известно, что в контракте нападающего прописана клаузула в размере 20 миллионов евро.

Для киевского клуба это один из самых громких трансферов в линию атаки за последние годы. В прошлом сезоне "Динамо" также усилило эту позицию румынским форвардом Владиславом Бленуце.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Италии начали активно призывать руководство "Милана" обратить внимание на талант Матвея Пономаренко.

Также Новини.LIVE писал, что Томаш Кендзьора официально вернулся в киевское "Динамо" после периода выступлений за рубежом.

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Динамо ПСЖ Пьер Мунгенге
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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