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Главная Спорт Динамо в напряженном матче обыграло Университату Клуж в серии пенальти

Динамо в напряженном матче обыграло Университату Клуж в серии пенальти

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 23:59
Динамо вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы после драматической серии пенальти
Матч "Университатя Клуж" — "Динамо". Фото: "Динамо"


Киевское "Динамо" прошло первый раунд квалификации Лиги Европы, обыграв румынский "Университатю Клуж" лишь в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершились без забитых мячей.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" завоевало путевку в следующий раунд

Команда Игоря Костюка активно начала матч и уже на старте создала несколько опасных моментов. Лучший шанс до перерыва имел Матвей Пономаренко, который после розыгрыша стандарта попал в перекладину. Также опасно пробивал Александр Пихаленок, однако вратарь хозяев парировал его дальний удар.

На 15-й минуте киевляне даже открыли счёт, когда после подачи Пихалёнка отличился Богдан Редушко. Однако после просмотра эпизода арбитры зафиксировали офсайд, и гол был отменён.

Во втором тайме "Динамо" продолжило владеть инициативой. Назар Волошин, Пономаренко, Редушко и Виталий Буяльский регулярно угрожали воротам румынского клуба, однако реализовать свои моменты украинской команде не удалось. В то же время "Университатя" также ответила несколькими опасными атаками, но Руслан Нещерет неоднократно спасал свою команду.

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Безголевой счет сохранился после 90 минут, поэтому матч перешёл в овертайм. В дополнительное время команды действовали значительно осторожнее, хотя хозяева имели шанс вырвать победу, но Руслан Нещерет уверенно справился с ударом Кипчу.

Судьбу противостояния определила серия пенальти. Румыны реализовали лишь два удара из четырех: Нещерет отразил удар Кодри, а Кипчу пробил выше ворот. В составе "Динамо" свои попытки реализовали Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Пономаренко и Джастин Лонвейк, которые принесли киевлянам победу в серии со счетом 4:2.

Таким образом, "Динамо" успешно преодолело стартовый раунд квалификации Лиги Европы и в следующем раунде встретится с греческим ПАОКом.

"Университатя Клуж" — "Динамо" Киев — 0:0 (пенальти 2:4) Первый матч — 0:0.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Аргентина отыгралась в полуфинальном матче с Англией и завоевала право сыграть в финале чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после выхода в финал Лионель Месси объяснил, какие факторы помогли его команде одолеть Англию.

Динамо Лига Европы еврокубки
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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