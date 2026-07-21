Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо потеряло двух игроков перед стартом сезона

Динамо потеряло двух игроков перед стартом сезона

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 14:56
Динамо потеряло из-за травм Вивчаренко и Мунгенге
Константин Вивчаренко и Пьер Мунгенге. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Накануне старта сезона 2026/27 в чемпионате Украины киевское "Динамо" осталось сразу без двух игроков. Новичок команды Пьер Мунгенге травмировался. Основной защитник Константин Вивчаренко тоже выбыл из строя. 

Один из этих игроков вернется на поле только через несколько месяцев, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Защитник сборной Украины Константин Вивчаренко получил травму колена в еврокубковом матче против "Университати". Обследование продемонстрировало, что 24-летнему футболисту понадобится операция. Это означает, что он вернется в игру не ранее, чем через несколько месяцев. Не исключено, что Вивчаренко снова сможет играть только к концу года. 

Другие потери "Динамо" 

Также киевский клуб не сможет рассчитывать на Пьера Мунгенге. У французского форварда, который только недавно подписал контракт с "бело-синими", мышечная травма. Сроки его возвращения на поле пока не известны. 

Зато уже подтвердилась информация о том, что колумбийский полузащитник Анхель Торрес больше не будет играть за "Динамо". Он уже уехал из украинского клуба. Причиной такого решения со стороны руководства киевлян стало непрофессиональное поведение и отношение футболиста к работе. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что ФИФА решила не дисквалифицировать игрока сборной Аргентины, который получил красную карточку после финала с Испанией. 

Ранее Новини.LIVE писали, что звезда UFC Конор Макгрегор поставил солидную денежную сумму на Аргентину в финале ЧМ-2026. 

Динамо Константин Вивчаренко Пьер Мунгенге
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации