ФИФА представила символическую сборную лучших игроков Кубка Мира-2026

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

ФИФА представила свою версию символической сборной лучших футболистов Кубка Мира-2026. В нее вошли главные звезды прошедшего Мундиаля. В определении этой команды приняли участие болельщики.

Именно зрители путем голосования определили лучших футболистов ЧМ-2026, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Болельщики со всего мира смогли проголосовать за лучших футболисов прошедшего чемпионата мира. ФИФА дала выбор определить победителей на каждой позиции. Из них и была сформирована символическая команда Мундиаля.

Возинья с партнерами по команде. Фото: Reuters

Кто вошел в сборную лучших игроков

Команда зрительских симпатий получилась достаточно предсказуемой. Место в воротах занял голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, который покорил миллионы болельщиков своей невероятной историей.

В обороне оказались сразу два испанских крайних защитника: Педро Порро и Марк Кукурелья. Лучшими центральными защитниками француз Дайо Упамекано и аргентинец Лисандро Мартинес.

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Капитан сборной Испании Родри занял место в центре полузащиты символической сборной лучших футболистов ЧМ-2026. Рядом с ним в команде оказались Джуд Беллингем из Англии и лучший ассистент турнира Майкл Олисе из Франции.

Все получилось предсказуемо и с линией атаки. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн составили тройку звездных форвардов по версии зрительских симпатий. Тут не хватает только Харри Кейна, но ему не нашлось места.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что главный тренер сборной Испании может остаться в команде еще на четыре года.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что некоторым аргентинским игрокам могут запретить въезд на территорию Великобритании.