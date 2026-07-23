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Главная Спорт С Месси и Мбаппе: болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2026

С Месси и Мбаппе: болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2026

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Дата публикации 23 июля 2026 09:41
ФИФА представила символическую сборную лучших игроков Кубка Мира-2026
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

ФИФА представила свою версию символической сборной лучших футболистов Кубка Мира-2026. В нее вошли главные звезды прошедшего Мундиаля. В определении этой команды приняли участие болельщики. 

Именно зрители путем голосования определили лучших футболистов ЧМ-2026, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА. 

Болельщики со всего мира смогли проголосовать за лучших футболисов прошедшего чемпионата мира. ФИФА дала выбор определить победителей на каждой позиции. Из них и была сформирована символическая команда Мундиаля

Возинья
Возинья с партнерами по команде. Фото: Reuters

Кто вошел в сборную лучших игроков 

Команда зрительских симпатий получилась достаточно предсказуемой. Место в воротах занял голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, который покорил миллионы болельщиков своей невероятной историей. 

В обороне оказались сразу два испанских крайних защитника: Педро Порро и Марк Кукурелья. Лучшими центральными защитниками француз Дайо Упамекано и аргентинец Лисандро Мартинес. 

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Сборная лучших игроков ЧМ-2026. Фото: скриншот ФИФА

Капитан сборной Испании Родри занял место в центре полузащиты символической сборной лучших футболистов ЧМ-2026. Рядом с ним в команде оказались Джуд Беллингем из Англии и лучший ассистент турнира Майкл Олисе из Франции. 

Все получилось предсказуемо и с линией атаки. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн составили тройку звездных форвардов по версии зрительских симпатий. Тут не хватает только Харри Кейна, но ему не нашлось места. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что главный тренер сборной Испании может остаться в команде еще на четыре года. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что некоторым аргентинским игрокам могут запретить въезд на территорию Великобритании. 

Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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