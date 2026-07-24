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Головна Спорт Костюк пояснив причини поразки Динамо від ПАОКа

Костюк пояснив причини поразки Динамо від ПАОКа

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 09:32
Вболівальники ПАОКа вивісили російські прапори: Динамо відреагувало
Матвій Пономаренко та Ігор Костюк. Фото: пресслужба "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Динамо" поступилося ПАОКу. Кияни першими забили гол, але завершили матч із рахунком 2:3. Ця поразка ставить під сумнів вихід "біло-синіх" до наступного етапу турніру.

Ігор Костюк назвав причини такого результату, а також оцінив поведінку грецьких уболівальників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на слова тренера.

Півзахисник "Динамо" Володимир Бражко першим відкрив рахунок у матчі з ПАОКом, але київська команда не зуміла втримати перевагу. Вона продовжувала створювати моменти, але суперник грамотно перебудовувався й реалізував майже всі свої шанси.

Тренер Ігор Костюк вважає, що "Динамо" мало б як мінімум завершити поєдинок нічиєю. Кияни створили багато моментів у атаці, але забити вдалося лише два голи. Над цим компонентом, а також над впевненістю у власних силах, "біло-сині" працюватимуть перед матчем-відповіддю з греками.

Болельщики ПАОКа
Вболівальники ПАОКа з російським прапором. Фото: скриншот YouTube

Поведінка вболівальників ПАОКа

Під час матчу та одразу після фінального свистка група підтримки грецької команди постійно провокувала гравців "Динамо". Вболівальники ПАОКа вивішували російські прапори та скандували гасла на підтримку РФ.

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"Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони спеціально принесли російський прапор. Ви бачили, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили обурення. Ці люди не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання", — заявив Костюк.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що трансфер лідера збірної Іспанії Родрі до мадридського "Реала" опинився під загрозою зриву.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вінгер "ПСЖ" та збірної Франції Усман Дембеле може продовжити кар’єру в одному з клубів Саудівської Аравії.

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Динамо Ліга Європи Ігор Костюк
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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