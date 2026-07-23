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Головна Спорт Мілевський назвав нову проблему київського Динамо

Мілевський назвав нову проблему київського Динамо

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 15:13
Мілевський оцінив форму Динамо перед першим матчем із ПАОКом
Микола Шапаренко та Артем Мілевський. Фото: пресслужба Динамо. Колаж: Новини.LIVE

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський поділився думкою щодо гри "Динамо". Київській команді належить зіграти у кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Суперником команди Ігоря Костюка стане бронзовий призер чемпіонату Греції.

Мілевський назвав аспект, який "біло-сині" мають покращити, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Команда Ігоря Костюка продовжує боротися за вихід до основного етапу Ліги Європи. У рамках кваліфікації турніру київське "Динамо" зіграє з ПАОКом із Греції. Колишній нападник столичної команди вважає результативність її головною проблемою на початку цього сезону.

Що Мілевський сказав про недоліки "Динамо"

Експерт не розуміє, чому підопічні Ігоря Костюка не доводять справу до ударів по воротах суперників. Артем Мілевський розуміє важливість контролю м’яча, але без голів складно вигравати матчі. Він закликав футболістів "Динамо" брати на себе відповідальність за результат.

"Ми теж не в кожному матчі грали на повну. Таке буває. Але якщо вже доходиш до чужих воріт, то треба завершувати епізод, а не котити м’яч, поки суперник усіх назад не поверне. Хлопці бояться помилитися. Замість того, щоб грати зухвало, починають шукати ще одну передачу. А хороший нападник іноді має бути егоїстом. Якщо бачиш ворота — бий. Не вийде раз, не вийде два, зате третій може залетіти", — пояснив Мілевський.

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Артем зазначив, що ПАОК тільки розпочинає сезон після серії тренувальних матчів, що дасть "Динамо" додаткову перевагу. При цьому Мілевський вважає, що перший поєдинок суперників завершиться з рахунком 1:1.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що київське "Динамо" продовжило контракт з Матвієм Пономаренком на тлі чуток про можливий трансфер гравця.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ФІФА опублікувала символічну збірну найкращих футболістів Кубка світу-2026. 

Артем Мілевський Динамо Ліга Європи
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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