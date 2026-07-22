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Головна Спорт Динамо погодилося продати Пономаренка, але є одна умова

Динамо погодилося продати Пономаренка, але є одна умова

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 14:21
Динамо може продати Пономаренка Галатасараю
Матвій Пономаренко у Динамо. Фото: пресслужба клубу. Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної України Матвій Пономаренко може покинути київське "Динамо" ще до початку осені. Його послугами зацікавився турецький "Галатасарай". Стамбульці хочуть взяти гравця в оренду.

"Динамо" наполягає на повноцінному трансфері футболіста, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на FotoMac.

Керівництво "Галатасарая" має намір посилити склад перед новою боротьбою за чемпіонський титул у сезоні 2026/27. Пріоритетом для турецького клубу є придбання атакуючого півзахисника. Також стамбульці хочуть підписати нападника, який боротиметься з Віктором Осімхеном за місце в основному складі.

Що відомо про трансфер Пономаренка

Між "Галатасараєм" і київським "Динамо" тривають переговори щодо переходу молодого форварда. Турки хочуть взяти футболіста в оренду з правом викупу. Українці наполягають на одноразовому трансфері без розстрочки виплат.

Сам Матвій Пономаренко не проти перейти в "Галатасарай", який виступатиме в Лізі чемпіонів і має хороші шанси знову стати чемпіоном Туреччини. Якщо цей трансфер зірветься, у нападника "Динамо" є й інші варіанти продовження кар’єри в Європі.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про умови переходу захисника Олексія Сича до київського "Динамо" зі львівських "Карпат".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кого Зінедін Зідан вважає найкращими футболістами чемпіонату світу, що завершився.

Динамо Галатасарай Матвій Пономаренко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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