Динамо може продати Пономаренка Галатасараю

Матвій Пономаренко у Динамо. Фото: пресслужба клубу. Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної України Матвій Пономаренко може покинути київське "Динамо" ще до початку осені. Його послугами зацікавився турецький "Галатасарай". Стамбульці хочуть взяти гравця в оренду.

"Динамо" наполягає на повноцінному трансфері футболіста, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на FotoMac.

Керівництво "Галатасарая" має намір посилити склад перед новою боротьбою за чемпіонський титул у сезоні 2026/27. Пріоритетом для турецького клубу є придбання атакуючого півзахисника. Також стамбульці хочуть підписати нападника, який боротиметься з Віктором Осімхеном за місце в основному складі.

Що відомо про трансфер Пономаренка

Між "Галатасараєм" і київським "Динамо" тривають переговори щодо переходу молодого форварда. Турки хочуть взяти футболіста в оренду з правом викупу. Українці наполягають на одноразовому трансфері без розстрочки виплат.

Сам Матвій Пономаренко не проти перейти в "Галатасарай", який виступатиме в Лізі чемпіонів і має хороші шанси знову стати чемпіоном Туреччини. Якщо цей трансфер зірветься, у нападника "Динамо" є й інші варіанти продовження кар’єри в Європі.

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