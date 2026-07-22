Динамо может продать Пономаренко Галатасараю

Матвей Пономаренко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

Форвард сборной Украины Матвей Пономаренко может еще до начала осени покинуть киевское "Динамо". В его услугах заинтересован турецкий "Галатасарай". Стамбульцы хотят взять игрока в аренду.

"Динамо" настаивает на полноценном трансфере футболиста, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на FotoMac.

Руководство "Галатасарая" собирается укрепить состав перед новой битвой за чемпионский титул в сезоне 2026/27. Приоритетной для турецкого клуба является покупка атакующего полузащитника. Также стамбульцы хотят подписать форварда, который будет бороться с Виктором Осимхеном за место в основном составе.

Что известно о трансфере Пономаренко

Между "Галатасараем" и киевским "Динамо" продолжаются торги по поводу перехода молодого форварда. Турки хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа. Украинцы настаивают на единовременном трансфере без рассрочек по выплате.

Сам Матвей Пономаренко не против перейти в "Галатасарай", который будет выступать в Лиге чемпионов и имеет хорошие шансы снова стать чемпионом Турции. Если этот трансфер сорвется, у нападающего "Динамо" есть и другие варианты продолжения карьеры в Европе.

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