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Главная Спорт Динамо согласилось продать Пономаренко, но есть условие

Динамо согласилось продать Пономаренко, но есть условие

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 14:21
Динамо может продать Пономаренко Галатасараю
Матвей Пономаренко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

Форвард сборной Украины Матвей Пономаренко может еще до начала осени покинуть киевское "Динамо". В его услугах заинтересован турецкий "Галатасарай". Стамбульцы хотят взять игрока в аренду. 

"Динамо" настаивает на полноценном трансфере футболиста, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на FotoMac

Руководство "Галатасарая" собирается укрепить состав перед новой битвой за чемпионский титул в сезоне 2026/27. Приоритетной для турецкого клуба является покупка атакующего полузащитника. Также стамбульцы хотят подписать форварда, который будет бороться с Виктором Осимхеном за место в основном составе. 

Что известно о трансфере Пономаренко 

Между "Галатасараем" и киевским "Динамо" продолжаются торги по поводу перехода молодого форварда. Турки хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа. Украинцы настаивают на единовременном трансфере без рассрочек по выплате. 

Сам Матвей Пономаренко не против перейти в "Галатасарай", который будет выступать в Лиге чемпионов и имеет хорошие шансы снова стать чемпионом Турции. Если этот трансфер сорвется, у нападающего "Динамо" есть и другие варианты продолжения карьеры в Европе. 

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Динамо Галатасарай Матвей Пономаренко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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