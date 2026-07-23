Динамо продовжило контракт з Пономаренком напередодні можливого трансферу

Тренер Ігор Костюк та нападник Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба Динамо. Колаж: Новини.LIVE

Головний нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко може надовго залишитися в клубі. Незважаючи на чутки про інтерес з боку європейських клубів, він продовжив контракт із "біло-синіми". Однак це може свідчити й про майбутній трансфер.

Нова угода Пономаренка розрахована на 5 років, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Керівництво столичного клубу провело переговори з Матвієм Пономаренком. Нападник погодився підписати новий контракт із клубом. Угода 20-річного футболіста з "Динамо" розрахована на 5 років.

Майбутнє Пономаренка

У деяких випадках гравці продовжують контракти з клубом на знак вдячності за час, проведений у його складі. Таким чином потенційний продавець може отримати за гравця солідну суму під час трансферу.

Важливо нагадати, що останнім часом активізувалися чутки про інтерес до Пономаренка з боку європейських команд. Найбільшу активність проявляє турецький "Галатасарай". Вартість футболіста за версією порталу Transfermarkt становить 12 млн євро.

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У минулому сезоні Матвій забив за "Динамо" 13 голів у 15 матчах. Також він забив гол у дебютному поєдинку за збірну України.

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