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Головна Спорт Динамо продовжило контракт із Пономаренком, але нападник може піти

Динамо продовжило контракт із Пономаренком, але нападник може піти

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 10:21
Динамо продовжило контракт з Пономаренком напередодні можливого трансферу
Тренер Ігор Костюк та нападник Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба Динамо. Колаж: Новини.LIVE

Головний нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко може надовго залишитися в клубі. Незважаючи на чутки про інтерес з боку європейських клубів, він продовжив контракт із "біло-синіми". Однак це може свідчити й про майбутній трансфер.

Нова угода Пономаренка розрахована на 5 років, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Керівництво столичного клубу провело переговори з Матвієм Пономаренком. Нападник погодився підписати новий контракт із клубом. Угода 20-річного футболіста з "Динамо" розрахована на 5 років.

Майбутнє Пономаренка

У деяких випадках гравці продовжують контракти з клубом на знак вдячності за час, проведений у його складі. Таким чином потенційний продавець може отримати за гравця солідну суму під час трансферу.

Важливо нагадати, що останнім часом активізувалися чутки про інтерес до Пономаренка з боку європейських команд. Найбільшу активність проявляє турецький "Галатасарай". Вартість футболіста за версією порталу Transfermarkt становить 12 млн євро.

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У минулому сезоні Матвій забив за "Динамо" 13 голів у 15 матчах. Також він забив гол у дебютному поєдинку за збірну України.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що ФІФА визначила символічну збірну найкращих футболістів Кубка світу-2026.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що аргентинські гравці, які виступають в Англії, можуть втратити робочі візи внаслідок скандалу на Мундіалі.

Динамо УПЛ Матвій Пономаренко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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