Маркевич вважає, що Динамо має зіграти з ПАОК так само, як збірна Іспанії

Гравці Динамо на початку сезону. Фото: пресслужба клубу. Колаж: Новини.LIVE

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо майбутнього матчу "Динамо" в єврокубках. Київська команда зіграє з грецьким ПАОК. Поєдинок відбудеться в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маркевич вважає, що "Динамо" здатне здобути перемогу в цій зустрічі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Перед зустріччю з ПАОК київське "Динамо" лише в серії пенальті зуміло обіграти румунську "Універсітату" Мирон Маркевич розкритикував столичну команду за рівень гри, який вона продемонструвала в цьому поєдинку. Тренер зазначив, що для перемоги над греками знадобиться докласти набагато більше зусиль.

Як "Динамо" може обіграти ПАОК

На думку тренера, киянам доведеться значно додати порівняно з минулими матчами. Однак бронзовий призер чемпіонату Греції не виглядає непереможним суперником. Якщо не перемагати такі команди, то в єврокубках нічого робити.

"Усі футболісти мають відпрацьовувати в обороні, як це робила Іспанія. Я розумію, що чемпіонат світу — це інший рівень, але це "Динамо", яке має показувати футбол, гідний цього клубу. Потрібна впевненість, має бути більше емоцій, а не бігати в середньому темпі два тайми", — заявив Маркевич.

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Тренер додав, що "Динамо" треба будь-що-будь здобути перемогу в першому матчі, оскільки у матчі-відповіді, який відбудеться в Греції, буде складно розраховувати на успішний результат. Маркевич вважає, що "біло-сині" можуть взяти гору з рахунком 1:0.

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