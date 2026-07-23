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Главная Спорт Маркевич назвал условие победы Динамо над ПАОК

Маркевич назвал условие победы Динамо над ПАОК

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 11:26
Маркевич считает, что Динамо должно сыграть с ПАОК как сборная Испании
Игроки "Динамо" на старте сезона. Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о предстоящем матче "Динамо" в еврокубках. Киевская команда сыграет с греческим ПАОК. Поединок пройдет в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. 

Маркевич считает, что "Динамо" способно одержать победу в этой встрече, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

Перед встречей с ПАОК киевское "Динамо" только в серии пенальти сумело обыграть румынскую "Университатю". Мирон Маркевич раскритиковал столичную команду за уровень футбола, которую она продемонстрировала в этом противостояние. Тренер отметил, что для победы над греками понадобится приложить гораздо больше усилий. 

Как "Динамо" может обыграть ПАОК 

По мнению тренера, киевлянам придется значительно прибавить по сравнению с прошлыми матчами. Однако бронзовый призер чемпионата Греции не выглядит непобедимым соперником. Если не побеждать такие команды, то в еврокубках нечего делать. 

"Все футболисты должны отрабатывать в обороне, как это делала Испания. Я понимаю, что чемпионат мира — это другой уровень, но это "Динамо", которое должно показывать футбол достойный этого клуба. Необходима уверенность, должно быть больше эмоций, а не бегать в среднем темпе два тайма", — заявил Маркевич. 

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Тренер добавил, что "Динамо" надо во что бы то ни стало одержать победу в первом матче, поскольку в ответной игре, которая пройдет в Греции, будет сложно рассчитывать на успешный результат. Маркевич считает, что "бело-синие" могут взять верх со счетом 1:0. 

Напомним, Новини.LIVE писали о деталях продления контракта киевского "Динамо" с форвардом команды Матвеем Пономаренко. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что ФИФА представила символическую сборную лучших игроков Кубка Мира. 

Динамо Лига Европы Мирон Маркевич
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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