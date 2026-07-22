Михайленко официально возглавил молодежную сборную Украины

Новый тренер Украины U-21 Дмитрий Михайленко. Фото: УАФ. Коллаж: Новини.LIVE

Первый иностранный тренер в истории молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса покинул свой пост. Эту должность занял Дмитрий Михайленко. До этого он успешно работал с командой U-19.

Перед Михайленко стоит сложная задача, которую придется решать практически без подготовки, сообщают Новини.LIVE.

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Украинская Ассоциация футбола определилась с кандидатурой главного тренера для национальной команды U-19. Эту должность занял 53-летний экс-футболист "Днепра" Дмитрий Михайленко. Ранее он успешно работал со сборной Украины U-19, которую вывел в полуфинал Евро-2026.

Состояние молодежной сборной Украины

Команда, которую будет тренировать Дмитрий Михайленко, ведет борьбу за выход в финальную стадию молодежного чемпионата Европы 2027 года. В отборе на турнир она сыграла 6 матчей и занимает 3 место в своем квартете, отставая от идущей второй Турции на три балла.

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Уже в конце сентября отборочная кампания возобновится. Сборная Украины сыграет с турками (26 сентября) и хорватами (2 октября). Украинцы под руководством Михайленко попробуют в этих поединках решить задачу по выходу на Евро.

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