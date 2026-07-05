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Главная Спорт Сборная Украины по футболу обыграла Италию и с 1-го места вышла в полуфинал Евро-2026

Сборная Украины по футболу обыграла Италию и с 1-го места вышла в полуфинал Евро-2026

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 21:17
Сборная Украины U-19 сенсационно обыграла Италию и вышла в полуфинал Евро-2026
Матч Украина — Италия. Фото: УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 завершила групповой этап чемпионата Европы-2026, не потеряв ни одного очка. Команда Дмитрия Михайленко с минимальным счетом обыграла Италию, одержала третью подряд победу и вышла в полуфинал, заняв первое место в своей группе.

Об успехе украинской команды сообщил портал Новини.LIVE.

Марченко стал героем матча

Украинская сборная, которая еще после победы над Сербией досрочно гарантировала себе выход в плей-офф, вышла на матч с Италией в полурезервном составе. Несмотря на кадровые изменения, "сине-желтые" выдержали давление одного из фаворитов турнира и сумели удержать минимальное преимущество.

Единственный гол встречи был забит на 30-й минуте. Полузащитник киевского "Динамо" Павел Люсин перехватил мяч в центре поля, притянул к себе нескольких соперников и отдал разрезную передачу на Богдана Оличенко. Вингер "Баварии" ворвался в штрафную площадку, обошел защитника и мастерски перебросил голкипера, открыв счет.

После перерыва итальянцы полностью завладели инициативой и создали немало опасных моментов у ворот украинцев. Главным героем второй половины встречи стал вратарь Денис Марченко, который совершил несколько эффектных сейвов и не позволил сопернику восстановить равновесие.

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Эта победа стала для сборной Украины первой без пропущенных мячей на нынешнем чемпионате Европы. В полуфинале команда Дмитрия Михайленко встретится со сборной Германии, занявшей второе место в своей группе.

Италия U-19 — Украина U-19 — 0:1

Гол: Оличенко, 30.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Франция с минимальным счетом обыграла Парагвай благодаря результативному удару Мбаппе, а сборная Марокко уверенно прошла Канаду на чемпионате мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что легенда мирового футбола спровоцировал резонансный скандал во время чемпионата мира-2026, оказавшись в центре внимания международных СМИ.

Сборная Италии по футболу Сборная Украины U-19 Евро-2026
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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